В Сочи воздушный шар упал в море

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:23:34+03:00

В Сочи в море рухнул воздушный шар. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

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Романтическое путешествие на воздушном шаре в Сочи чуть не закончилось трагедией, передает КП-Кубань. В службу спасения о терпящем крушение воздушном шаре сообщили утром 26 июня. Аэростат нашли примерно в трех километрах от берега.

К месту предполагаемого падения сотрудники незамедлительно выехали на катере. Как только шар упал в воду, на борт тут же подняли 35-летнего пилота.

Пострадавший рассказал, как утренний романтический полет с двумя туристами по долине реки Шахе превратился в кошмар. Причиной стала ухудшившаяся погода: поднялся ветер, и аэростат понесло в открытое море.

Молодой паре удалось пересесть в катер, их отправили на берег. Пилот же остался на шаре и пытался вернуться к берегу, но все попытки оказались безуспешными.

После спасения пострадавшего доставили на берег. Медпомощь ему не понадобилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU