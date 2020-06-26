3а три года в Крыму должно быть построено 25 детских садов

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:43:11+03:00

25 детских садиков планируют построить в Крыму за три года Фото: Олег УКЛАДОВ

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В ближайшие 3 года в Крыму запланировано строительство 25 детских садов. Из них 6 должны ввести в эксплуатацию уже в этом году.

По информации министра строительства и архитектуры РК Михаила Храмова, в декабре прошлого года в рамках нацпроекта «Демография» были заключены госконтракты на строительство 5 детсадов - два детских сада в селе Мирное, по одному детскому саду в строящихся микрорайонах Крымская роза и Город мира в Симферополе, один детский сад в селе Песчаное Бахчисарайсого района. Еще 1 контракт будет подписан в июле.

- На сегодня готовность объектов высокая, все строительные работы идут в графике, - заверил Храмов.

Он уточнил, что из расчета на одно место в детсаду затраты на строительство составляют 1,38 миллиона рублей, тогда как по соглашению предусмотрено 813 тысяч рублей. Разницу берет на себя бюджет Крыма.

В декабре Минобразования РК подписало соглашение по госпрограмме развития образования на строительство еще 19 детсадов на общую сумму 6 миллиардов рублей, что позволит к 2022 году получить 4250 мест. Документ предусматривает республиканское софинансирование на уровне 5%.

- Все земельные участки сформированы исходные данные получены, - подчеркнул Храмов. - В июле мы заключаем договоры на проектно-изыскательские работы по данным садам. Начало строительно-монтажных работ в конце I квартала 2021 года.

Очередь в детские сады Крыма составляет около 12 тысяч человек. Из них 7 тысяч - в Симферополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU