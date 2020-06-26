В Керчи сорвано строительство новой школы на 700 мест

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:13:39+03:00

Так выглядела стройплощадка объекта в декабре. Фото: ОНФ Крым

Здание нужно для переезда гимназии им. Короленко, отданной под музей

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В Керчи сорвано строительство нового здания для гимназии им. Короленко. Старое здание у подножия горы Митридат, которое является памятником истории и архитектуры, отдано под музей.

- Подрядчик сорвал сроки, контракт расторгнут, - посетовал министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов. - Проектно-сметной документации у нас на этот объект нет, и федеральное финансирование вот-вот будет отозвано.

Строительство школы в Керчи на 704 места планировалось в рамках нацпроекта «Образование» за 800 миллионов рублей.

Сейчас ученики старейшей городской гимназии им. Короленко распределены по другим общеобразовательным учреждениям и вынуждены учиться во вторую смену.

Новое здание гимназистам обещали построить к 1 сентября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU