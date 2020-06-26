В Керчи сорвано строительство новой школы на 700 мест
В Керчи сорвано строительство нового здания для гимназии им. Короленко. Старое здание у подножия горы Митридат, которое является памятником истории и архитектуры, отдано под музей.
- Подрядчик сорвал сроки, контракт расторгнут, - посетовал министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов. - Проектно-сметной документации у нас на этот объект нет, и федеральное финансирование вот-вот будет отозвано.
Строительство школы в Керчи на 704 места планировалось в рамках нацпроекта «Образование» за 800 миллионов рублей.
Сейчас ученики старейшей городской гимназии им. Короленко распределены по другим общеобразовательным учреждениям и вынуждены учиться во вторую смену.
Новое здание гимназистам обещали построить к 1 сентября 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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