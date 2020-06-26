Суд оставил под стражей военного из Украины, который принес в Крым наркотики
Киевский районный суд Симферополя продлил заключение украинскому военнослужащему, сообщили в пресс-службе суда.
Постановление можно обжаловать в течение трех дней со дня вынесения в Верховном Суде Крыма.
Напомним, 2 июня на границе задержали нетрезвого украинского военнослужащего. В ходе обыска у него нашли сверток с подозрительным веществом. По факту пересечения госграницы его 3 июня заключили под стражу.
Во время допроса он рассказал, как самостоятельно перешел границу, с кем пил и откуда у него наркотики.
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ИСТОЧНИК KP.RU