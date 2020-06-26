2020-06-26T18:15:41+03:00
Происшествия

Суд оставил под стражей военного из Украины, который принес в Крым наркотики

Во время судебного процесса обвиняемый просил менее строгого наказания
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Во время судебного процесса прокурор ходатайство старшего дознавателя о продлении срока поддержал. Сам обвиняемый и его адвокат просили о менее строгом наказании. Фото: скриншот из видео.Во время судебного процесса прокурор ходатайство старшего дознавателя о продлении срока поддержал. Сам обвиняемый и его адвокат просили о менее строгом наказании. Фото: скриншот из видео.
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Киевский районный суд Симферополя продлил заключение украинскому военнослужащему, сообщили в пресс-службе суда.

Постановление можно обжаловать в течение трех дней со дня вынесения в Верховном Суде Крыма.

Напомним, 2 июня на границе задержали нетрезвого украинского военнослужащего. В ходе обыска у него нашли сверток с подозрительным веществом. По факту пересечения госграницы его 3 июня заключили под стражу.

Во время допроса он рассказал, как самостоятельно перешел границу, с кем пил и откуда у него наркотики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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