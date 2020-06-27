В Крыму за сутки обнаружили двоих зараженных коронавирусом

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:04:01+03:00

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В Крыму за 26 июня зафиксировано два случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Оба случая выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям. Заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, - уточнил глава РК.

Всего, по его словам, с нарастающим итогом в Крыму зарегистрировано 646 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших за весь период - 478 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU