2020-06-27T10:04:01+03:00
Общество

В Крыму за сутки обнаружили двоих зараженных коронавирусом

Заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму за 26 июня зафиксировано два случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Оба случая выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям. Заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, - уточнил глава РК.

Всего, по его словам, с нарастающим итогом в Крыму зарегистрировано 646 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших за весь период - 478 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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