Один больной коронавирусом за сутки скончался в Крыму
На 27 июня зафиксировали еще двух заболевших коронавирусом
Фото: Архив "КП"
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Один пациент, больной коронавирусом, скончался в Крыму. Об этом сказано в отчете министерства здравоохранения РК.
Общее количество умерших от новой инфекции в Крыму составило 26 человек.
Напомним, что с начала развития эпидемиологической ситуации в республике зарегистрировали 646 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 478 пациентов.
На 27 июня в Крыму зафиксировали еще двух заболевших коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU