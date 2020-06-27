Один больной коронавирусом за сутки скончался в Крыму

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:51:56+03:00

На 27 июня зафиксировали еще двух заболевших коронавирусом

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Один пациент, больной коронавирусом, скончался в Крыму. Об этом сказано в отчете министерства здравоохранения РК.

Общее количество умерших от новой инфекции в Крыму составило 26 человек.

Напомним, что с начала развития эпидемиологической ситуации в республике зарегистрировали 646 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 478 пациентов.

На 27 июня в Крыму зафиксировали еще двух заболевших коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU