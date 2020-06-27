На городском пляже в Евпатории утонул семилетний ребенок

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:57:03+03:00

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На городском пляже в Евпатории погибла 7-летняя девочка. Следователи проводят проверку по этому факту, сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

По ее словам, днем 26 июня 11-летняя девочка и ее семилетняя сестра вышли гулять во двор и ушли в компании друзей на пляж Набережной им. Горького. Дети не предупредили маму о том, что пошли гулять.

- Во время купания 7-летняя девочка захлебнулась недалеко от берега. Установлено, что семья, где произошла трагедия, благополучная, на учете в надзорных органах не состоит, - уточнила Постнова.

В Следкоме уточнили, что купальный сезон на пляже еще не открыт, там есть предупреждающие таблички. На помощь детям пришел рабочий, который вел подготовительные работы к открытию пляжа. Он откликнулся на крики детей, вызвал оперативные службы.

На месте происшествия работали сотрудники евпаторийского следственного отдела, проведены все необходимые первоначальные действия. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU