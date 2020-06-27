2020-06-27T16:34:23+03:00
Общество

Около Ялты горит лес

Пожар не представляет угрозы для населенных пунктов, но может распространиться дальше
Надежда ДАЦЮК
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Фото: ГУ МЧС по КрымуФото: ГУ МЧС по Крыму
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В районе поселка Кацивели в Ялте горит лесная подстилка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.

- Поступило сообщение в 12.32, что возгорание произошло в районе поселка Кацивели (ЮБК). На место было направлено три автоцистерны. На месте было установлено, что горит лесная подстилка на площади 1 100 квадратных метров, - сообщили в МЧС.

В ведомстве также уточнили, что пожар пока не локализован, однако угрозы населенным пунктам нет. Но пожар может распространиться на другую часть леса. На месте ликвидации пожара работают 26 человек и шесть единиц техники.

Движение по дороге Ялта-Севастополь пока перекрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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