Около Ялты горит лес
В районе поселка Кацивели в Ялте горит лесная подстилка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.
- Поступило сообщение в 12.32, что возгорание произошло в районе поселка Кацивели (ЮБК). На место было направлено три автоцистерны. На месте было установлено, что горит лесная подстилка на площади 1 100 квадратных метров, - сообщили в МЧС.
В ведомстве также уточнили, что пожар пока не локализован, однако угрозы населенным пунктам нет. Но пожар может распространиться на другую часть леса. На месте ликвидации пожара работают 26 человек и шесть единиц техники.
Движение по дороге Ялта-Севастополь пока перекрыто.
ИСТОЧНИК KP.RU