Спасатели локализовали пожар в районе поселка Кацивели

27 Июнь 2020 2020-06-27T17:16:46+03:00

На месте возгорания работали 10 пожарно-спасательных автомобилей и вертолет МИ-8

Изменить размер текста: A A

Пожар в районе поселка Кацивели под Ялтой локализован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

- В 14.45 пожар удалось локализовать на площади 5,5 га, - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте возгорания работали 10 пожарно-спасательных автомобилей, вертолет МИ-8, пять единиц техники ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым», одна единица техники ООО «Зеленстрой», две единицы техники Дорожно-эксплуатационного управления, два экипажа ГИБДД.

Водовозки предоставили несколько отелей, администрация Симеизского поссовета и Федеральная служба охраны.

Напомним, что спасатели получили сообщение о возгорании в 12.32.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU