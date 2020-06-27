Спасатели локализовали пожар в районе поселка Кацивели
Пожар в районе поселка Кацивели под Ялтой локализован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
- В 14.45 пожар удалось локализовать на площади 5,5 га, - говорится в сообщении пресс-службы.
На месте возгорания работали 10 пожарно-спасательных автомобилей, вертолет МИ-8, пять единиц техники ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым», одна единица техники ООО «Зеленстрой», две единицы техники Дорожно-эксплуатационного управления, два экипажа ГИБДД.
Водовозки предоставили несколько отелей, администрация Симеизского поссовета и Федеральная служба охраны.
Напомним, что спасатели получили сообщение о возгорании в 12.32.
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ИСТОЧНИК KP.RU