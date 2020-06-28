Погода в Крыму на 28 июня: сухо и тепло до +32

28 Июнь 2020 2020-06-28T06:56:35+03:00

В Крыму переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове переменная облачность

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28 июня на Крымском полуострове знойный летний день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30-32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный: 6-11 м/с. Температура воздуха днем 30-32°.

Температура морской воды в Черном море: в Феодосии 22°, Алуште 23°, Ялте 23°, в Севастополе 23-24°, Евпатории 24° и Черноморском 23°.

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ИСТОЧНИК KP.RU