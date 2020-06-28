Новая вспышка коронавируса: В Крыму за сутки заболели 35 человек

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:18:34+03:00

Из них 28 оказались рабочими одной строительной площадки

Изменить размер текста: A A

За 27 июня в Крыму зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Три случая удалось подтвердить благодаря эпидемиологическому расследованию и скринингу, а у 32 человек обнаружили инфекцию во время тестирования здоровых лиц без симптомов болезни.

- Из общего числа заболевших 28 человек – строители одной рабочей площадки. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, - рассказал на своей странице в Facebook Сергей Аксенов.

На сегодняшний момент в Республике Крым подтвердили 681 случай заражения covid-19. Из них 38 человек привезли инфекцию из-за границы, 94 человека — из других субъектов Российской Федерации, 488 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с зараженными, 63 заболевших определили благодаря тестированию здоровых ли без симптомов болезни.

За все время выздоровели 478 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU