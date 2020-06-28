2020-06-28T10:18:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Новая вспышка коронавируса: В Крыму за сутки заболели 35 человек

Из них 28 оказались рабочими одной строительной площадки
Степан ОСТИНОВ
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Все заболевшие госпитализированы.Все заболевшие госпитализированы.
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За 27 июня в Крыму зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Три случая удалось подтвердить благодаря эпидемиологическому расследованию и скринингу, а у 32 человек обнаружили инфекцию во время тестирования здоровых лиц без симптомов болезни.

- Из общего числа заболевших 28 человек – строители одной рабочей площадки. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, - рассказал на своей странице в Facebook Сергей Аксенов.

На сегодняшний момент в Республике Крым подтвердили 681 случай заражения covid-19. Из них 38 человек привезли инфекцию из-за границы, 94 человека — из других субъектов Российской Федерации, 488 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с зараженными, 63 заболевших определили благодаря тестированию здоровых ли без симптомов болезни.

За все время выздоровели 478 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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