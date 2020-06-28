Аксенов: Зеленский способен пустить воду в Крым, но морально не готов к этому

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:20:58+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский юридически способен принять решение о подаче воды в Крым, но он не сделает этого, так как находится под влиянием Госдепартамента США, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

- Кроме Зеландского (президента Украины.- Ред.) на Украине таких решений принять никто не может. Юридически у него есть возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в Крым. Но морально он к этом не готов, исходя из того, что он находится под влиянием Госдепа США, а Госдеп такой приказ не отдаст. Сам же он человек не самостоятельный, - цитирует Сергея Аксенова телеканал Россия 24.

При это власти Крыма не намерены просить президента Украины открыть Северо-Крымский канал.

Мы его (Зеленского. - Ред.) об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них, - резюмировал Сергей Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU