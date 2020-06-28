В Керчи потушили крупный пожар на полигоне отходов

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:46:36+03:00

В борьбе с происшествием было задействовано 16 единиц специализированной техники и 26 человек предприятия.

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В Керчи потушили крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

Пожар общей площадью в 10 га ликвидировало МУП МОГОК РК «ЖилсервисКерчь» к 8 утра сегодняшнего дня.

- В борьбе с происшествием было задействовано 16 единиц специализированной техники и 26 человек предприятия. В тушении пожара принимали участие: 2 каналопромывочные машины, 4 водовозки, КамАЗ, Газель, 3 погрузчика-экскаватора, 2 мультилифта и два бульдозер, - сообщается на странице МУПа в соцсети.

Сейчас на полигоне продолжает работать техника, чтобы полностью устранить тление и задымление.

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ИСТОЧНИК KP.RU