В Крыму спасли заблудившуюся в горах девушку
Крымские спасатели отыскали заблудившуюся в горах девушку.
Так, в службу спасения сообщили, что в районе горы Демерджи заблудилась девушка.
Спустя два часа МЧСники отыскали горе-туристку в районе села Перевальное и доставили в Симферополь. В медицинской помощи она не нуждалась.
- МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике Крым напоминают, что с 23 мая на период действия чрезвычайной пожарной опасности запрещается посещение гражданами горно-лесной местности, - сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU