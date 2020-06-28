2020-06-28T17:36:35+03:00
Общество

В Крыму спасли заблудившуюся в горах девушку

В медицинской помощи она не нуждалась
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС КрымаФото: пресс-служба МЧС Крыма
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Крымские спасатели отыскали заблудившуюся в горах девушку.

Так, в службу спасения сообщили, что в районе горы Демерджи заблудилась девушка.

Спустя два часа МЧСники отыскали горе-туристку в районе села Перевальное и доставили в Симферополь. В медицинской помощи она не нуждалась.

- МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике Крым напоминают, что с 23 мая на период действия чрезвычайной пожарной опасности запрещается посещение гражданами горно-лесной местности, - сообщает пресс-служба МЧС по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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