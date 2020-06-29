На горе Аю-Даг турист из Уфы сорвался со скального обрыва
На горе Аю-Даг турист из Уфы сорвался с 7-метровой высоты в море. Спасателям пришлось эвакуировать пострадавшего к берегу на лодке.
Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в МЧС в 15.55. Спускаясь со скального участка, мужчина упал в одну из бухт горы Аю-Даг. По предварительной информации самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь спасателей.
- На моторной лодке «Буревестник-530» пострадавший был транспортирован к ближайшему причалу и передан сотрудникам «скорой», - сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
23-летний гость из Уфы госпитализирован. О характере травм не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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