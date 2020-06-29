На горе Аю-Даг турист из Уфы сорвался со скального обрыва

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:01:33+03:00

Мужчину на носилках доставили по морю к карете "скорой". Фото: пресс-служба главка МЧС по РК

По морю спасатели доставили пострадавшего на берег

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На горе Аю-Даг турист из Уфы сорвался с 7-метровой высоты в море. Спасателям пришлось эвакуировать пострадавшего к берегу на лодке.

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в МЧС в 15.55. Спускаясь со скального участка, мужчина упал в одну из бухт горы Аю-Даг. По предварительной информации самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь спасателей.

- На моторной лодке «Буревестник-530» пострадавший был транспортирован к ближайшему причалу и передан сотрудникам «скорой», - сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

23-летний гость из Уфы госпитализирован. О характере травм не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU