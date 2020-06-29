В Феодосии пятилетнюю девочку унесло на надувном круге в море

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:10:00+03:00

Ребенка на круге унесло на 100 метров от берега Фото: Анна КИРИЕНКО

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В Феодосии пятилетнюю девочку унесло на надувном круге на 100 метров от берега в море. Ребенка на берег доставили на водном мотоцикле очевидцы.

По информации МЧС Крыма, инцидент произошел в районе пляжа «Песчаная балка». С диагнозом неполное утопление в морской воде девочка госпитализирована в Феодосийскую детскую больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU