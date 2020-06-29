В Феодосии пятилетнюю девочку унесло на надувном круге в море
Ребенка спасли очевидцы
Ребенка на круге унесло на 100 метров от берегаФото: Анна КИРИЕНКО
Изменить размер текста:
В Феодосии пятилетнюю девочку унесло на надувном круге на 100 метров от берега в море. Ребенка на берег доставили на водном мотоцикле очевидцы.
По информации МЧС Крыма, инцидент произошел в районе пляжа «Песчаная балка». С диагнозом неполное утопление в морской воде девочка госпитализирована в Феодосийскую детскую больницу.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»