2020-06-29T10:10:00+03:00
Происшествия

В Феодосии пятилетнюю девочку унесло на надувном круге в море

Ребенка спасли очевидцы
Анна КИРИЕНКО
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Ребенка на круге унесло на 100 метров от берегаРебенка на круге унесло на 100 метров от берегаФото: Анна КИРИЕНКО
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В Феодосии пятилетнюю девочку унесло на надувном круге на 100 метров от берега в море. Ребенка на берег доставили на водном мотоцикле очевидцы.

По информации МЧС Крыма, инцидент произошел в районе пляжа «Песчаная балка». С диагнозом неполное утопление в морской воде девочка госпитализирована в Феодосийскую детскую больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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