За сутки в Крыму потушили 18 пожаров

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:19:54+03:00

Всего с начала года ликвидировано 1905 пожаров

Изменить размер текста: A A

В Крыму за прошедшие сутки потушили 18 пожаров. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, из 18-ти пожаров три произошли в жилом фонде, два - в нежилом фонде, также горели два авто, а еще зафиксировали 11 возгораний сухой растительности и мусора.

Помимо этого, ликвидирован лесной пожар на площади 0,083 Га. По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего с начала года ликвидировано 1905 пожаров, из них 1206 - пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU