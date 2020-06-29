За сутки в Крыму потушили 18 пожаров
В Крыму за прошедшие сутки потушили 18 пожаров. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, из 18-ти пожаров три произошли в жилом фонде, два - в нежилом фонде, также горели два авто, а еще зафиксировали 11 возгораний сухой растительности и мусора.
Помимо этого, ликвидирован лесной пожар на площади 0,083 Га. По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего с начала года ликвидировано 1905 пожаров, из них 1206 - пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.
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ИСТОЧНИК KP.RU