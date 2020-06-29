2020-06-29T12:04:18+03:00
Происшествия

Двум жителям Керчи за сбыт «соли» и «экстази» светит 20 лет тюрьмы

Помимо самих наркотиков полицейские нашли более 20 «закладок»
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Два молодых человека 26 и 27 лет работали в паре.Два молодых человека 26 и 27 лет работали в паре.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Керчи двум местным жителям грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт особо крупной партии наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Два молодых человека 26 и 27 лет работали в паре. Один через интернет покупал наркотики, раскладывал их по пакетам и делал «закладки». Второй следил за мерами соблюдения конспирации и при малейшей опасности должен был сообщать о ней подельнику. О тайниках с веществами они давали знать через интернет.

В ходе обыска квартиры подозреваемых сотрудники правоохранительных органов нашли 55 граммов амфетамина, более 5 граммов «экстази» и также 647 граммов наркотической «соли». Помимо этого полицейские нашли 29 «закладок» с наркотиками.

По факту незаконного сбыта наркотиков против мужчин возбудили уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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