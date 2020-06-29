Аэропорт «Симферополь» планирует принять за июль более 2,5 тысячи рейсов

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:14:11+03:00

Первого июля к обслуживанию планируют подключиться еще две компании. Вылететь можно будет из четырех московских аэропортов – Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковского. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В июле международный аэропорта Симферополя собирается принять в пять раз больше рейсов, чем в прошлом месяце, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма.

Весь июнь все маршруты из Москвы в Симферополь обслуживало восемь компаний. Всего через воздушную гавань крымской столицы прошло 576 рейсов.

1 июля к обслуживанию планируют подключиться еще две компании. Вылететь можно будет из четырех московских аэропортов – Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковского.

Рост турпотока начался после частичного снятия ограничений из-за коронавируса.

Напомним, международный аэропорт «Симферополь» впервые за три года принял рейс из Иркутска. Теперь каждый четверг до 17 сентября лайнеры Airbus A320neo совершают семичасовой перелет из Иркутска в Симферополь.

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ИСТОЧНИК KP.RU