2020-06-29T13:15:19+03:00
Происшествия

Житель Евпатории упал в трехметровый колодец, пытаясь вытащить собаку

Мужчину вместе с питомцем спасли сотрудники МЧС
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Валентина РогачеваФото: Валентина Рогачева
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В Евпатории местный житель провалился в колодец, спасая упавшую в него собаку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

- Во время вечерней прогулки собака сорвалась с поводка и убежала, в результате провалилась в технический колодец. Хозяин животного, пытаясь помочь питомцу выбраться, по неосторожности упал следом, высота падения составила порядка 3 метров, - говорится в сообщении пресс-службе.

Мужчину с собакой вытащили из колодца с помощью альпинистского снаряжения. Пострадавший отказался от медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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