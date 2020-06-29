Около Феодосии мотоциклист врезался в дерево и погиб

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:49:59+03:00

28-летний водитель мотоцикла Suzuki выехал в сторону Феодосии из Орджоникидзе и не справился с управлением. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водитель не справился с управлением

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Под Феодосией ночью насмерть разбился мотоциклист, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК.

28-летний водитель мотоцикла Suzuki выехал в сторону Феодосии из Орджоникидзе и не справился с управлением. Около трех часов ночи он вылетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся. Мотоциклист погиб на месте.

По факту ДТП проводят проверку.

Напомним, на Евпаторийском шоссе ночью 26 июня водитель сбил пешехода насмерть и скрылся с места происшествия. Об аварии первыми в соцсетях рассказали очевидцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU