Около Феодосии мотоциклист врезался в дерево и погиб
Под Феодосией ночью насмерть разбился мотоциклист, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК.
28-летний водитель мотоцикла Suzuki выехал в сторону Феодосии из Орджоникидзе и не справился с управлением. Около трех часов ночи он вылетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся. Мотоциклист погиб на месте.
По факту ДТП проводят проверку.
Напомним, на Евпаторийском шоссе ночью 26 июня водитель сбил пешехода насмерть и скрылся с места происшествия. Об аварии первыми в соцсетях рассказали очевидцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU