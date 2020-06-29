Трое мужчин связали ремнями и взяли в плен знакомую девушку на даче в Джанкое

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:03:28+03:00

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В Джанкойском районе Крыма трое приятелей приехали на дачу к своей знакомой девушке. Компания отдыхала весело, но в какой-то момент все пошло наперекосяк. Девушка решила покинуть вечеринку, но мужчины расставаться с подругой не хотели и связали ее своими ремнями.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, жуткая история с пленением девушки произошла еще 15 декабря прошлого года.

Жительница села Изумрудненское отдыхала на даче с друзьями, с которыми позже у нее произошел конфликт. Все они – местные жители 20-ти, 46-ти и 59-ти лет.

Мужчины связали владелицу дачи ремнями, поскольку мирно решить разногласия не смогли. Старания троих крымчан были столь сильными, что женщине пришлось обращаться к врачам после освобождения с вывихом голеностопа.

Когда делом занялась полиция, мужчины не стали отрицать свою вину. Безработные и ранее не судимые крымчане сразу признались в содеянном.

Против них было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 127 УК РФ (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Теперь и сами мужчины лишены права на перемещения. Все они находятся под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU