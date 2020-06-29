2020-06-29T14:44:20+03:00
Общество

В Симферополь начали подавать воду из Ивановского водозабора

Крымская столица получила коло 25 тысяч кубометров воды в сутки
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Пресс-служба главы Республики КрымФото: Пресс-служба главы Республики Крым
Изменить размер текста:

В систему водоснабжения Симферополя начала подаваться вода из Ивановского водозабора. Таким образом крымская столица получит около 25 тысяч кубометров воды в сутки. Старт работе нового водовода дал глава Крыма Сергей Аксенов в режиме видеомоста.

В рамках федеральной целевой программы развития Крыма с Ивановского водозабора была построена новая ветка полиэтиленового водовода протяженностью 4,8 километра и диаметром 800 миллиметров. Первая вода в Симферополь пошла по водоводу после опрессовки и промывки.

- Весь комплекс работ для подачи воды завершен, - сообщил гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Мы готовы открыть гидрозатворы. В первые сутки с Ивановского водозабора будет подаваться около 10 тысяч кубометров воды в сутки. Мы убедимся в исправности всех систем и качестве подаваемой воды, и после этого выйдем на запланированные параметры.

Сергей Аксенов отметил, что никакой экологической угрозы подача воды из новых источников не несет. Также глава Крыма выразил уверенность, что теперь во всех трех водохранилищах будут повышаться запасы воды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трех улицах Симферополя предложили ввести одностороннее движение
Замминистра здравоохранения Крыма подал в отставку
Стало известно, когда запустится «Комета» по маршруту «Севастополь-Ялта»
52% крымчан сделали свой выбор в голосовании по поправкам в Конституцию
В Симферополь начали подавать воду из Ивановского водозабора
В Судаке спустили на воду древнегреческую галеру
Крым занял второе место в рейтинге популярности ж/д-направлений на лето
Трое мужчин связали ремнями и взяли в плен знакомую девушку на даче в Джанкое
Около Феодосии мотоциклист врезался в дерево и погиб
Житель Евпатории упал в трехметровый колодец, пытаясь вытащить собаку
Аэропорт «Симферополь» планирует принять за июль более 2,5 тысячи рейсов
Двум жителям Керчи за сбыт «соли» и «экстази» светит 20 лет тюрьмы
За сутки в Крыму потушили 18 пожаров
В Феодосии пятилетнюю девочку унесло на надувном круге в море
На горе Аю-Даг турист из Уфы сорвался со скального обрыва
Погода в Крыму на 29 июня: сухо и тепло до +32
В Крыму спасли заблудившуюся в горах девушку
В Керчи потушили крупный пожар на полигоне отходов
Аксенов: Зеленский способен пустить воду в Крым, но морально не готов к этому
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом
Новая вспышка коронавируса: В Крыму за сутки заболели 35 человек
Погода в Крыму на 28 июня: сухо и тепло до +32
Спасатели локализовали пожар в районе поселка Кацивели
Около Ялты горит лес