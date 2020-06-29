В Симферополь начали подавать воду из Ивановского водозабора

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:44:20+03:00

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В систему водоснабжения Симферополя начала подаваться вода из Ивановского водозабора. Таким образом крымская столица получит около 25 тысяч кубометров воды в сутки. Старт работе нового водовода дал глава Крыма Сергей Аксенов в режиме видеомоста.

В рамках федеральной целевой программы развития Крыма с Ивановского водозабора была построена новая ветка полиэтиленового водовода протяженностью 4,8 километра и диаметром 800 миллиметров. Первая вода в Симферополь пошла по водоводу после опрессовки и промывки.

- Весь комплекс работ для подачи воды завершен, - сообщил гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Мы готовы открыть гидрозатворы. В первые сутки с Ивановского водозабора будет подаваться около 10 тысяч кубометров воды в сутки. Мы убедимся в исправности всех систем и качестве подаваемой воды, и после этого выйдем на запланированные параметры.

Сергей Аксенов отметил, что никакой экологической угрозы подача воды из новых источников не несет. Также глава Крыма выразил уверенность, что теперь во всех трех водохранилищах будут повышаться запасы воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU