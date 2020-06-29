52% крымчан сделали свой выбор в голосовании по поправкам в Конституцию
В Крыму 52% жителей уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России, сообщил на своей странице во ВКонтакте Сергей Аксенов.
В первые день на участки голосования пришло около ста тысяч крымчан, а всего за 25 июня отдали свой голос более 200 тысяч. В процентном соотношении явка превысила 13%. На полуострове работает 1128 избирательных участков.
- Крымчане показывают достаточно высокий уровень активности на Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, - прокомментировал Аксенов и добавил, что все меры обеспечения безопасности и прозрачности соблюдены.
Напомним, 25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России. По указу президента основной день голосования 1 июля, но в период с 25 по 30 июня также можно проголосовать.
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ИСТОЧНИК KP.RU