2020-06-29T15:37:37+03:00
Общество

52% крымчан сделали свой выбор в голосовании по поправкам в Конституцию

В Крыму работает более тысячи избирательных участков
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В первые день на участки голосования пришло около 100 тысяч крымчан, а всего за 25 июня отдали свой голос более 200 тысяч.В первые день на участки голосования пришло около 100 тысяч крымчан, а всего за 25 июня отдали свой голос более 200 тысяч.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму 52% жителей уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России, сообщил на своей странице во ВКонтакте Сергей Аксенов.

В первые день на участки голосования пришло около ста тысяч крымчан, а всего за 25 июня отдали свой голос более 200 тысяч. В процентном соотношении явка превысила 13%. На полуострове работает 1128 избирательных участков.

- Крымчане показывают достаточно высокий уровень активности на Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, - прокомментировал Аксенов и добавил, что все меры обеспечения безопасности и прозрачности соблюдены.

Напомним, 25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России. По указу президента основной день голосования 1 июля, но в период с 25 по 30 июня также можно проголосовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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