Стало известно, когда запустится «Комета» по маршруту «Севастополь-Ялта»

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:36:42+03:00

Приобрести билеты можно в кассах портов Севастополя и Ялты или на сайте оператора Фото: Надежда ДАЦЮК

Билеты не подорожали с прошлого сезона

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Пассажирское скоростное судно «Комета» по маршруту «Севастополь-Ялта» начнет ходить с 1 июля. Планируется, что рейсы будут ходить два раза в день: в 8.00 из Севастополя и в 17.00 из Ялты.

По данным пресс-службы ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», билеты не подорожали с прошлого сезона: 500 рублей стоит «стандарт», 800 рублей – «комфорт», а детский – 500 рублей.

Приобрести билеты можно в кассах портов Севастополя и Ялты или на сайте оператора.

- На сайте и в приложении мы начали принимать все наиболее распространенные виды банковских карт. Уверен, наши пассажиры оценят это и станут более активно пользоваться электронными каналами продаж, - сообщил генеральный директор ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.

Напомним, что «Комета» впервые вышла на маршрут 1 августа 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU