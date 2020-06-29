Замминистра здравоохранения Крыма подал в отставку
Заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач освобожден от занимаемой должности. Он уходит в отставку с 6 июля. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем Совмина РК Юрием Гоцанюком, опубликовано на сайте правительства Крыма.
- Освободить Деркача Николая Николаевича от должности заместителя министра здравоохранения Республики Крым 6 июля 2020 года по собственной инициативе согласно поданному заявлению, - говорится в тексте документа.
Николай Деркач был замминистра здравоохранения Крыма с октября 2016 года. До этого он был заведующим отделом документообеспечения и организационной работы Минздрава. В министерстве он курировал в частности вопросы лекарственного обеспечения и работу медицинских организаций первичного звена.
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ИСТОЧНИК KP.RU