Замминистра здравоохранения Крыма подал в отставку

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:42:58+03:00

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Заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач освобожден от занимаемой должности. Он уходит в отставку с 6 июля. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем Совмина РК Юрием Гоцанюком, опубликовано на сайте правительства Крыма.

- Освободить Деркача Николая Николаевича от должности заместителя министра здравоохранения Республики Крым 6 июля 2020 года по собственной инициативе согласно поданному заявлению, - говорится в тексте документа.

Николай Деркач был замминистра здравоохранения Крыма с октября 2016 года. До этого он был заведующим отделом документообеспечения и организационной работы Минздрава. В министерстве он курировал в частности вопросы лекарственного обеспечения и работу медицинских организаций первичного звена.

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ИСТОЧНИК KP.RU