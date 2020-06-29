2020-06-29T18:35:44+03:00
Общество

На трех улицах Симферополя предложили ввести одностороннее движение

Власти города отмечают, что все предложения будут обсуждаться с общественностью
Надежда ДАЦЮК
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Ввести одностороннее движение предложили на трех улицахВвести одностороннее движение предложили на трех улицахФото: Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе рассмотрят возможность введения одностороннего движения на трех улицах в центре города. Предложение изменить схему движения транспорта подали в администрацию города несколько перевозчиков.

Заместитель главы администрации Вероника Глоба уточнила, что одностороннее движение предложили ввести по проспекту Кирова от Куйбышевского кольца до площади Советской в три полосы движения. По встречной полосе предлагается разрешить движение только для пассажирского транспорта. Кроме того, изменить схему движения на улице Караинской от перекрестка Козлова до перекрестка с улицей Ленина (три полосы одностороннего движения). Также перевозчики указали улицу Шмидта от перекрестка Воровского до перекрестка с Киевской.

Схема 1. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Схема 1. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- Предлагается обеспечить увеличение пропускной способности за счет введения режимов одностороннего движения, - отметила Вероника Глоба.

Также в администрации города сообщили о том, что возможно расширение дополнительной полосы движения по улице Киевской от перекрестка со Шмидта до Куйбышевского рынка. Кроме того, предлагается запретить парковки на улицах Караимская и Шмидта. Альтернативные варианты парковки предложены на прилегающих улицах Училищная, Крылова, Чехова, Сергеева-Ценского, Некрасова, Гаспринского, Аксакова.

Схема 2. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Схема 2. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

По словам замглавы администрации крымской столицы, все предложения будут обсуждаться с общественностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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