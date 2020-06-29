«Единый билет» в Крым и обратно можно будет купить с 1 июля

29 Июнь 2020 2020-06-29T21:08:42+03:00

Для пассажиров организована служба поддержки и будет работать «горячая линия»

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«Единая транспортная дирекция» с 10 июля возобновляет перевозки пассажиров из регионов России в Крым и в обратном направлении.

По «единому билету» можно будет поехать от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы «Витязево» в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак, сообщили в пресс-службе «Единой транспортной дирекции».

Для тех, кто едет по «единым билетам», организована служба поддержки - работает круглосуточная «горячая линия», есть помощь с размещением багажа.

Билеты можно купить с 1 июля 2020 года. Если используется жд-транспорт, проездной нужно приобретать в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Билет с использованием авиационного транспорта можно приобрести через агентскую сеть ТКП.

Подробную информацию о «едином билете» можно получить на официальном сайте АНО «ЕТД», а также по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 250-18-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU