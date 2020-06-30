В Крыму перестали проводить брифинги по коронавирусу

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:24:57+03:00

С начала пандемии в Крыму заболело 685 человек, в последние дни большинство случаев – завозные. Так, 28 числа вирус нашли у 28 строителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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За два дня до открытия курортного сезона в Крыму перестали проводить ежедневные брифинги, на которых ранее сообщали о ситуации с коронавирусом, сообщает ForPost.

Ежедневные брифинги о коронавирусной ситуации на полуострове с 29 июня больше не проводят, однако новые данные о зараженных поступают.

С начала пандемии в Крыму заболел 691 человек. За последние сутки было выписано 22 человека. Всего выздоровело 500 человек. За 29 июня зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU