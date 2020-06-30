В Азовском море 8-летнего мальчика на матрасе унесло на километр от берега

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:13:29+03:00

Надувные круги и матрасы часто становятся причиной происшествий на море Фото: Анна КИРИЕНКО

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В Крыму на побережье Азовского моря 8-летнего мальчика унесло на надувном матрасе. Ребенка обнаружили пограничный катер на расстоянии более 1 километра от берега.

Инцидент произошел накануне в поселке Каменское. На место вышел спасательный катер «Дмитрий Михайлик» и два катера погранслужбы.

- Специалисты спасательной группы по беспарашютному десантированию служба «Крым-Спас» находились в аэропорту «Симферополь» в боевой готовности для вылета на вертолете МИ-8 МЧС России, с целью проведения поисково-спасательных работ в акватории Азовского моря, - уточнили в МСЧ Крыма.

Спустя 45 минут поисков мальчика подняли на борт катера погрануправления ФСБ по Республике Крым на расстоянии более километра от берега. В медицинской помощи он не нуждался.

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ИСТОЧНИК KP.RU