В Азовском море 8-летнего мальчика на матрасе унесло на километр от берега
В Крыму на побережье Азовского моря 8-летнего мальчика унесло на надувном матрасе. Ребенка обнаружили пограничный катер на расстоянии более 1 километра от берега.
Инцидент произошел накануне в поселке Каменское. На место вышел спасательный катер «Дмитрий Михайлик» и два катера погранслужбы.
- Специалисты спасательной группы по беспарашютному десантированию служба «Крым-Спас» находились в аэропорту «Симферополь» в боевой готовности для вылета на вертолете МИ-8 МЧС России, с целью проведения поисково-спасательных работ в акватории Азовского моря, - уточнили в МСЧ Крыма.
Спустя 45 минут поисков мальчика подняли на борт катера погрануправления ФСБ по Республике Крым на расстоянии более километра от берега. В медицинской помощи он не нуждался.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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