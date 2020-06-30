2020-06-30T12:18:40+03:00
Общество

Аксенов назвал открытие грузового движения по Крымскому мосту важным вкладом в развитие экономики

На полуострове были проблемы с доставкой топлива и строительных материалов, а теперь этот вопрос решен
Надежда ДАЦЮК
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Ситуация с коронавирусом, по словам главы Крыма, не повлияла на сроки сдачи проектаСитуация с коронавирусом, по словам главы Крыма, не повлияла на сроки сдачи проектаФото: Никита ПОЛЬКО
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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал открытие движения по Крымскому мосту важным вкладом в развитие крымской экономики. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

- Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны, - отметил глава Крыма.

На церемонии открытия грузового движения Аксенов отметил, что за все годы, пока полуостров находился в составе России, для республики главной проблемой оставалась доставка на полуостров топлива и строительных материалов. Теперь же этот вопрос решен.

Также глава Крыма добавил, что ситуация с коронавирусом не повлияла на сроки сдачи проекта. Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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