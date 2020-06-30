Западное побережье Крыма заполонили божьи коровки

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:26:36+03:00

Божьи коровки – насекомые безопасные и полезные. Ее укус не несет никакой угрозы здоровью Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В этих местах нашествие насекомых происходит каждый год

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В соцсетях набирает популярность ролик отдыхающих, чью палатку полностью облепили божьи коровки, передает ForPost.

Божьи коровки - насекомые безопасные и полезные: пожирают тлю и других вредителей огородов, садов, парков и лесов. Ее укус, пусть слегка болезненный, но не несет никакой угрозы здоровью.

А желтоватой жидкости этих пятнистых жуков стоит опасаться. Ядовитые выделения могут вызвать раздражение слизистых, а при попадании в организм - желудочно-кишечные расстройства.

Как отмечают местные жители, западный берег Крыма каждый год осаждают какие-либо насекомые: то саранча, то летающие муравьи. А сейчас вот божьи коровки.

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ИСТОЧНИК KP.RU