2020-06-30T14:08:58+03:00
Общество

В Крыму ожидаются сильные ливни и град

Непогоду прогнозируют 30 июня и 1 июля
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Ксения ТимофееваФото: Ксения Тимофеева
Изменить размер текста:

В Крыму 30 июня и 1 июля ожидаются сильные дожди, грозы и шквальный ветер. О непогоде предупредили в пресс-службе МЧС по Крыму со ссылкой на гидрометцентр РК.

- Днем 30 июня и днем 1 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду, - уточнили в пресс-службе.

В МЧС предостерегли, что возможно возникновение ЧС, связанных с обрушением рекламных конструкций, а также повреждением линий электропередач. Спасатели порекомендовали по возможности не выходить из дома.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму вновь заговорили о строительстве жд-ветки от аэропорта «Симферополь»
В Крыму ожидаются сильные ливни и град
Западное побережье Крыма заполонили божьи коровки
Аксенов назвал открытие грузового движения по Крымскому мосту важным вкладом в развитие экономики
Появилось видео запуска грузовых поездов через Крымский мост
После запуска товарных поездов у Крыма не будет проблем с доставкой грузов
В Крыму перестали проводить брифинги по коронавирусу
В Азовском море 8-летнего мальчика на матрасе унесло на километр от берега
Через Крымский мост запущено грузовое железнодорожное сообщение
Погода в Крыму на 30 июня: переменная облачность и тепло до +32
С 1 июля возобновят работу детские лагеря Крыма
В Крыму наготове остаются 956 коек для коронавирусных больных
«Единый билет» в Крым и обратно можно будет купить с 1 июля
На трех улицах Симферополя предложили ввести одностороннее движение
Замминистра здравоохранения Крыма подал в отставку
Стало известно, когда запустится «Комета» по маршруту «Севастополь-Ялта»
52% крымчан сделали свой выбор в голосовании по поправкам в Конституцию