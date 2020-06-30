В Крыму ожидаются сильные ливни и град

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:08:58+03:00

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В Крыму 30 июня и 1 июля ожидаются сильные дожди, грозы и шквальный ветер. О непогоде предупредили в пресс-службе МЧС по Крыму со ссылкой на гидрометцентр РК.

- Днем 30 июня и днем 1 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду, - уточнили в пресс-службе.

В МЧС предостерегли, что возможно возникновение ЧС, связанных с обрушением рекламных конструкций, а также повреждением линий электропередач. Спасатели порекомендовали по возможности не выходить из дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU