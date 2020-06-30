2020-06-30T14:33:19+03:00
Туризм

В Крыму вновь заговорили о строительстве жд-ветки от аэропорта «Симферополь»

Это поможет разгрузить автомобильные дороги
Анна КИРИЕНКО
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Из аэропорта "Симферополь" в направлении Севастополя хотят построить железную дорогу. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"Из аэропорта "Симферополь" в направлении Севастополя хотят построить железную дорогу. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Проект строительства железнодорожной ветки от аэропорта «Симферополь» в направлении Севастополя остается актуальным. Об этом сегодня на открытии грузового движения по Крымскому мосту сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- При поддержке Минтранса РФ будет проведен расчет технико-экономического обоснования, - отметил Аксенов. - Считаем, что этот проект возможно быстро реализовать.

Глава региона считает, что этот проект поможет разгрузить автомобильные дороги и сократит время на путь от аэропорта к морскому побережью.

Напомним, по итогам совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя президент Владимир Путин поручил руководству обоих регионов подготовить и представить мероприятия по проектированию и строительству нескольких железных дорог. Они должны соединить аэропорт «Симферополь» и инфраструктуру КЖД, аэропорт Анапы с железнодорожной инфраструктурой в направлении Крымского моста.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, длина железнодорожной ветки от аэропорта «Симферополь» составит 13 км, а из воздушной гавани в Севастополь будет ходить аэроэкспресс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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