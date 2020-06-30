Несмотря на карантин: в Крыму растет количество свадеб
Период изоляции убедил многие пары крымчан закрепить отношения на юридическом уровне. В республике за прошедшие две недели обвенчались 354 пары.
Как сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на Министерство юстиции РК, рост бракосочетаний - хорошая примета.
Возможно, что несмотря на угрозу распространения коронавируса и еще действующие ограничения, в Крыму «свадебному сезону» быть.
Помимо этого в отделениях ЗАГСа могут возобновить празднования свадебных юбилеев. В ведомстве подчеркнули, что эти мероприятия - важная часть работы для популяризации семейных ценностей.
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ИСТОЧНИК KP.RU