2020-06-30T15:28:20+03:00
Общество

Несмотря на карантин: в Крыму растет количество свадеб

Более 300 пар официально закрепили отношения за прошедшие две недели
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В республике за прошедшие две недели обвенчались 354 пары.В республике за прошедшие две недели обвенчались 354 пары.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Период изоляции убедил многие пары крымчан закрепить отношения на юридическом уровне. В республике за прошедшие две недели обвенчались 354 пары.

Как сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на Министерство юстиции РК, рост бракосочетаний - хорошая примета.

Возможно, что несмотря на угрозу распространения коронавируса и еще действующие ограничения, в Крыму «свадебному сезону» быть.

Помимо этого в отделениях ЗАГСа могут возобновить празднования свадебных юбилеев. В ведомстве подчеркнули, что эти мероприятия - важная часть работы для популяризации семейных ценностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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