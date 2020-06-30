В Симферополе вернули автобусный маршрут №5

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:21:30+03:00

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В Симферополе по просьбам жителей микрорайона Пневматика вернут маршрут №5. Он следует между улице Балаклавская, горбольницей №7 и улицей Маршала Жукова.

Начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Волкова отметила, что маршрут важен для жителей Пневматики.

- Благодаря совместной работе минтранса республики, администрации города, депутатского корпуса, транспортных компаний и общественности с 6 июля будет возобновлено движение автобусного маршрута №5, - цитирует пресс-служба Анастасию Волкову.

Чиновник уточнила, что основные остановочные пункты, где будет останавливаться маршруту №5, Пневматика, ул. Русская, 7-я городская больница, ул. Кара-Дениз, автостанция Западная, ул. Севастопольская, ул. Данилова, ул. Генерала Васильева, ул. Маршала Жукова.

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ИСТОЧНИК KP.RU