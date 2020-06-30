В Ростове за связь с «ночными бабочками» полковнику грозит 10 лет тюрьмы
В Ростове полковнику полиции грозит 10 лет лишения свободы, сообщает КП-Ростов.
Сотрудники областного управления ФСБ России задержали высокопоставленного правоохранителя. Его обвиняют в незаконном использовании своих должностных полномочий: полковник опекал проституток на трассе М-4 «Дон» и каждый месяц за это получал до 100 тысяч рублей.
Против него возбудили уголовное дело за злоупотребление своими должностными обязанностями. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права на 3 года занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU