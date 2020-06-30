Готовность к открытию с 1 июля заявили 420 отелей Крыма

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:07:16+03:00

С 1 июля отели Крыма открывают двери для гостей с материка Фото: Михаил ПАТЛИС

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Готовность к приему гостей с 1 июля заявили 420 отелей Крыма. На старт высокого сезона и межсубъектового туристического потока вышли две трети крупных объектов размещения.

- На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, местах общего пользования, - сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения требований.

Проверку санаториев, гостиниц, пансионатов и пляжей проводят рабочие группы суастием специалистов Минздрава, Роспотребнадзора и руководителей администраций курортных регионов. Объекты размещения продолжают подавать уведомления о начале работы и брать обязательства по соблюдению санэпидрежима на территории.

По подсчетам Минкурортов, в июле Крым может посетить около 1,5 миллионов туристов.

В высоком сезоне-2019 в Крыму работали 669 крупных объектов приема и размещения отдыхающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU