2020-07-01T06:53:52+03:00
Общество

Погода в Крыму на 1 июля: дождь и тепло до +34

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Нв прудах и озерах, как правило, сильного шторма не бывает.Нв прудах и озерах, как правило, сильного шторма не бывает.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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1 июля в Крыму действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный до 12 м/с. Температура воздуха днем 29-31°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 14 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29-31°.

В Керчи переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем 32-34°.

Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 23°, Ялте 23°, в Севастополе 24°, Евпатории 24° и Черноморском 23°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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