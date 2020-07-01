Погода в Крыму на 1 июля: дождь и тепло до +34
1 июля в Крыму действует штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный до 12 м/с. Температура воздуха днем 29-31°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 14 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29-31°.
В Керчи переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем 32-34°.
Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 23°, Ялте 23°, в Севастополе 24°, Евпатории 24° и Черноморском 23°.
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ИСТОЧНИК KP.RU