Погода в Крыму на 1 июля: дождь и тепло до +34

1 Июль 2020 2020-07-01T06:53:52+03:00

Нв прудах и озерах, как правило, сильного шторма не бывает. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

Изменить размер текста: A A

1 июля в Крыму действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный до 12 м/с. Температура воздуха днем 29-31°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 14 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29-31°.

В Керчи переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем 32-34°.

Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 23°, Ялте 23°, в Севастополе 24°, Евпатории 24° и Черноморском 23°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU