В Симферополе завели уголовное дело на полицейского за взятку

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:33:43+03:00

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Против симферопольского полицейского завели уголовное дело за взятку. Старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова сообщила, что оперуполномоченный отдела полиции «Киевский» УМВД России по Симферополю получил деньги за то, что он не привлек мужчину к ответственности.

По данным следствия, полицейский днем 29 июня получил 15 тысяч рублей от симферопольца. Тот передал ему деньги в машине, припаркованной на улице Механизаторов.

- Ранее в отношении мужчины в органах полиции был зарегистрирован материал проверки на предмет совершения им в состоянии алкогольного опьянения угрозы убийством. За денежное вознаграждение оперативник предложил скрыть часть документов, собранных в ходе проверки, а также в целом решить вопрос о непривлечении гражданина к ответственности, - сообщила Постнова.

После того, как оперативник получил деньги, его задержали сотрудники УФСБ по РК и Севастополю вместе с сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Крыму. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом за незаконные действия.

По данным Следкома, сейчас устанавливаются обстоятельства преступления. Следствие готовится предъявить фигуранту уголовного дела обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU