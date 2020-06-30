В Крыму участились случаи встреч со змеями

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:23:29+03:00

Размер пресмыкающегося не всегда повод для страха. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

При столкновении с рептилией резких движений лучше не делать

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Карантинный период подтолкнул пресмыкающихся поближе познакомиться с опустевшими улицами, парками и набережными полуострова. Новости о внезапных встречах со змеями появились уже в конце апреля. Как не поддаться панике при незапланированном знакомстве с рептилиями, рассказывает Крымская газета.

Размер пресмыкающегося не всегда повод для страха. К примеру, безобидный полоз в длину достигает 2-2,5 метра, гадюки же вырастают лишь до 60 сантиметров. Стоит присмотреться к внешности рептилии: тот же полоз имеет маленькую закругленную морду и светло-желтое, оранжевое или оранжево-красное брюшко. У гадюки вытянутая голова и серое брюхо.

При встрече со змеями стоит взять себя в руки. Помните, нападения случаются крайне редко, и резких движений лучше не делать. Змея уползет сама.

Если мирно разойтись не удалось, и рептилия все-таки укусила, посмотрите на форму укуса. След зубов полоза - мелкие зубчики, гадюка оставляет две точки. Рану, полученную в первом случае, достаточно обработать. Если укусила гадюка - немедленно вызывайте скорую помощь.

МЧС вызывать не стоит - отловом диких животных, в том числе и змей, они не занимаются. Стоит сразу звонить в специальную лицензированную службу, но услуги у них платные. Стоимость варьируется от 3 тысяч рублей и выше.

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ИСТОЧНИК KP.RU