2020-06-30T17:23:29+03:00
Общество

В Крыму участились случаи встреч со змеями

При столкновении с рептилией резких движений лучше не делать
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Размер пресмыкающегося не всегда повод для страха.Размер пресмыкающегося не всегда повод для страха.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Карантинный период подтолкнул пресмыкающихся поближе познакомиться с опустевшими улицами, парками и набережными полуострова. Новости о внезапных встречах со змеями появились уже в конце апреля. Как не поддаться панике при незапланированном знакомстве с рептилиями, рассказывает Крымская газета.

Размер пресмыкающегося не всегда повод для страха. К примеру, безобидный полоз в длину достигает 2-2,5 метра, гадюки же вырастают лишь до 60 сантиметров. Стоит присмотреться к внешности рептилии: тот же полоз имеет маленькую закругленную морду и светло-желтое, оранжевое или оранжево-красное брюшко. У гадюки вытянутая голова и серое брюхо.

При встрече со змеями стоит взять себя в руки. Помните, нападения случаются крайне редко, и резких движений лучше не делать. Змея уползет сама.

Если мирно разойтись не удалось, и рептилия все-таки укусила, посмотрите на форму укуса. След зубов полоза - мелкие зубчики, гадюка оставляет две точки. Рану, полученную в первом случае, достаточно обработать. Если укусила гадюка - немедленно вызывайте скорую помощь.

МЧС вызывать не стоит - отловом диких животных, в том числе и змей, они не занимаются. Стоит сразу звонить в специальную лицензированную службу, но услуги у них платные. Стоимость варьируется от 3 тысяч рублей и выше.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аксенов не стал запрещать продажу алкоголя в жилых домах
Водозаборы для Восточного Крыма почти достроены
Все старые электрички Крыма заменят новыми поездами до конца года
В июле откроется новый медцентр под Симферополем
С 1 июля в Крыму можно будет посещать спа-салоны, аквапарки и сауны
В Крыму участились случаи встреч со змеями
В Симферополе завели уголовное дело на полицейского за взятку
Готовность к открытию с 1 июля заявили 420 отелей Крыма
В Ростове за связь с «ночными бабочками» полковнику грозит 10 лет тюрьмы
Несмотря на карантин: в Крыму растет количество свадеб
В Симферополе вернули автобусный маршрут №5
В Крыму вновь заговорили о строительстве жд-ветки от аэропорта «Симферополь»
В Крыму ожидаются сильные ливни и град
Западное побережье Крыма заполонили божьи коровки
Аксенов назвал открытие грузового движения по Крымскому мосту важным вкладом в развитие экономики
Появилось видео запуска грузовых поездов через Крымский мост
После запуска товарных поездов у Крыма не будет проблем с доставкой грузов
В Крыму перестали проводить брифинги по коронавирусу
В Азовском море 8-летнего мальчика на матрасе унесло на километр от берега
Через Крымский мост запущено грузовое железнодорожное сообщение
Погода в Крыму на 30 июня: переменная облачность и тепло до +32
С 1 июля возобновят работу детские лагеря Крыма
В Крыму наготове остаются 956 коек для коронавирусных больных
«Единый билет» в Крым и обратно можно будет купить с 1 июля
На трех улицах Симферополя предложили ввести одностороннее движение
Замминистра здравоохранения Крыма подал в отставку
Стало известно, когда запустится «Комета» по маршруту «Севастополь-Ялта»
52% крымчан сделали свой выбор в голосовании по поправкам в Конституцию