В июле откроется новый медцентр под Симферополем
Там будут проводить плановые операции и прием больных
Инфекционных больных помещать в этот медцентр не будутФото: Иван МАКЕЕВ
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С июля по Симферополь начнет работать новый медицинский центр имени Семашко, сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, инфекционных больных помещать туда не будут. В этом медучреждении будут проводить плановые операции и прием больных.
Вся необходимая для открытия медцентра документация и все заключения уже имеются.
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ИСТОЧНИК KP.RU