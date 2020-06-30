В июле откроется новый медцентр под Симферополем

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:10:31+03:00

Инфекционных больных помещать в этот медцентр не будут Фото: Иван МАКЕЕВ

Там будут проводить плановые операции и прием больных

Изменить размер текста: A A

С июля по Симферополь начнет работать новый медицинский центр имени Семашко, сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, инфекционных больных помещать туда не будут. В этом медучреждении будут проводить плановые операции и прием больных.

Вся необходимая для открытия медцентра документация и все заключения уже имеются.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU