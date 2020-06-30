Все старые электрички Крыма заменят новыми поездами до конца года

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:12:51+03:00

Новые электрички Крым получит до конца года. Фото: Никита ПОЛЬКО

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Все старые электрички, которые сегодня продолжают использоваться в Крыму, будут постепенно заменены.

Такое обещание 30 июня дал глава Минтранса России Евгений Дитрих во время запуска движения товарных поездов по Крымскому мосту.

Старые электрички, по словам министра, заменят на новые, комфортабельные поезда.

- Мы отрабатываем поставку нового подвижного состава на пригородном сообщении. На этот год будет поставлено 16 новых единиц моторвагонного подвижного состава, - заявил Дитрих.

Также он подчеркнул, что новые пригородные железнодорожные маршруты в Крыму будут открыты уже с 1 июля. Они свяжут Симферополь и Джанкой с курортными городами полуострова - Бахчисараем, Саками и т.д.

- Это современные электрички с кондиционерами и современным интерьером, - заключил глава Минтранса РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU