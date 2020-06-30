2020-06-30T19:32:20+03:00
Общество

Водозаборы для Восточного Крыма почти достроены

Водозаборы и водоводы уменьшат зависимость крымчан от осадков
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Водозаборы будут давать 195 тысяч кубометров воды в сутки – достаточно для обеспечения Керчи, Феодосии и части Ленинского района.Водозаборы будут давать 195 тысяч кубометров воды в сутки – достаточно для обеспечения Керчи, Феодосии и части Ленинского района.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов подходит к концу. За сутки в Северо-Крымский канал все они подают около 100 тысяч кубометров воды, пишет Крымская газета.

Руководитель проекта ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» Денис Курышев отметил, что в сумме водозаборы будут давать 195 тысяч кубометров воды в сутки – достаточно для обеспечения Керчи, Феодосии и части Ленинского района.

В 2022 году планируют завершить строительство сетей магистральных водоводов от насосной станции в селе Октябрьском Советского района. Их работа позволит миновать Северо-Крымский канал, что максимально сохранит и доведет до людей воду из подземных источников.

29 июня из Ивановского водозабора запустили подачу дополнительного объема воды. Возможно, сначала новый водовод будет подавать 45 тысяч кубометров в сутки, но к концу июля при необходимости количество воды увеличится до 55 тысяч кубов. Настолько же уменьшится забор воды из Партизанского водохранилища.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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