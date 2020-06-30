Аксенов не стал запрещать продажу алкоголя в жилых домах

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:56:37+03:00

Бизнес, считает глава РК, и так сильно пострадал от карантина

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Глава Крыма Сергей Аксенов не стал запрещать продажу алкоголя в магазинах, которые расположены в жилых многоэтажках.

Он попросту не подписал закон о госрегулировании и ограничении реализации розничной продажи алкогольной продукции в Крыму, который был в двух чтениях поддержан депутатами Госсовета РК.

Аксенов уточнил, что согласно этому документу, в республике предлагается ограничить продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Ограничения касаются площади зала обслуживания, которая должна составлять не менее 50 квадратных метров. Согласно федеральному закону эта площадь должна составлять не менее 20 квадратных метров. Но субъектам предоставлено право устанавливать свои ограничения.

- Введение прописанных в нем (документе, - Ред.) ограничений может отрицательно повлиять на бизнес, который и так пострадал из-за пандемии. И, как следствие, привести к росту безработицы. Этого допустить нельзя, - подчеркнул глава Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU