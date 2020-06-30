Железнодорожную станцию Керчь-Южная откроют 1 сентября

30 Июнь 2020 2020-06-30T20:19:17+03:00

Через новую станцию будут проходить как пригородные поезда, так и дальнего следования. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Станция будет первой остановкой после съезда с Крымского моста

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С 1 сентября откроют железнодорожную станцию Керчь-Южная, которая станет первой остановкой на крымском берегу после пересечения моста через Керченский пролив.

Как сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих во время запуска движения товарных поездов по Крымскому мосту, через новую станцию будут проходить как пригородные поезда, так и поезда дальнего следования.

Для удобства жителей и гостей полуострова к ней от Керчи протянут трассу.

Эту станцию построили по просьбе муниципальных властей. Ранее первой остановкой после Керченского моста был поселок Багерово, и керчанам было неудобно до нее добираться.

Напомним, 23 декабря 2019 года по Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд № 7 Таврия. Он следовал из Санкт-Петербурга в Севастополь. А грузовое движение поездов запустили 30 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU