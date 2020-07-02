2020-07-02T10:01:09+03:00
Происшествия

Руководство АО «Старокрымский» три года не выплачивало налог

Сумма задолженности превысила 20 миллионов рублей
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Сотрудники акционерного общества «Старокрымский» не выплачивали налог три года.Сотрудники акционерного общества «Старокрымский» не выплачивали налог три года.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Крыму возбудили уголовное дело против руководства «Старокрымский», сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю.

С января 2015 по октябрь 2018 года сотрудники акционерного общества «Старокрымский» не выплачивали налог. Уклонялись путем заполнения налоговых деклараций ложными данными.

Сумма ущерба бюджету России превысила 20,5 миллионов рублей. Всплыл долг в ходе прокурорской проверки.

На данный момент расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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