Руководство АО «Старокрымский» три года не выплачивало налог
В Крыму возбудили уголовное дело против руководства «Старокрымский», сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю.
С января 2015 по октябрь 2018 года сотрудники акционерного общества «Старокрымский» не выплачивали налог. Уклонялись путем заполнения налоговых деклараций ложными данными.
Сумма ущерба бюджету России превысила 20,5 миллионов рублей. Всплыл долг в ходе прокурорской проверки.
На данный момент расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU