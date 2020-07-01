По поправкам к Конституции РФ проголосовали больше 1 миллиона крымчан
В Крыму на утро 1 июля по поправкам в Конституцию РФ проголосовали больше 1 миллиона человек. Это более двух третей избирателей в республике, сообщил глава Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.
- Могу сказать, что более миллиона крымчан уже приняли участие в голосовании, - сказал Малышев.
По его словам, всего в республике зарегистрировано 1 миллион 499 тысяч избирателей.
В 8.00 в Крыму открылось 1165 участков.
- Все участки работают, обстановка спокойная. Никаких сбоев и сложностей на данный момент нет. На всех участков задействованы наблюдатели. Сделано все для обеспечения всех участковых комиссий и избирателей средствами индивидуальной защиты, - сказал глава Избиркома РК.
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ИСТОЧНИК KP.RU