В Крыму стало больше «диких» туристов

1 Июль 2020 2020-07-01T12:23:14+03:00

На полуострове много мест, подходящих для отдыха в палатке. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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На полуострове появилось больше «диких» туристов, которые предпочитают отдыхать не в комфортабельных гостиничных номерах, а в палатках на морском берегу или в горах.

- Возможно такая ситуация связана с тем, что 15 июня после смягчения мер по коронавирусу, отелям и пансионатам разрешили работать, но одобрили прием исключительно жителей полуострова, - поделилась с КП-Крым мнением Валентина Моисеева, хозяйка одной из крымских гостиниц. – Вот приехавшие с других регионов страны и были вынуждены принять такой спартанский вид отдыха.

1 июля в Крыму официально разрешили отдыхать жителям материковой части Российской Федерации. О своей готовности соблюсти все предписания Роспотребнадзора и принять туристов уже заявили свыше 420 объектов. Станет ли меньше палаток – покажет время.

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ИСТОЧНИК KP.RU