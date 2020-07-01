За сутки в Крыму скончался один зараженный коронавирусом
С выздоровлением выписано из больниц 17 человек
Фото: Архив "КП"
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За сутки в Крыму скончался один зараженный коронавирусом. Такие данные опубликовало министерство здравоохранения Крыма. Общее число умерших от коронавируса в Крыму составило 28 человек.
За прошедшие сутки в республике зафиксировали семь человек, заболевших коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано 698 случаев ковид-19.
Выздоровели после перенесенной инфекции 517 пациентов, из них 17 - за последние сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU